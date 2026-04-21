Prefettura Sergio Di Iorio è il vicario

A Grosseto, Sergio Di Iorio ha ripreso servizio come vice prefetto vicario nella Prefettura, subentrando a Massimo De Stefano. Quest’ultimo è stato assegnato alla presidenza della Commissione territoriale di Caserta. La nomina di Di Iorio segna il suo ritorno in questa sede dopo aver assunto il nuovo incarico. La Prefettura ha ufficializzato il passaggio di deleghe tra i due funzionari.

Ritorno nella Prefettura a Grosseto per Sergio Di Iorio che ieri ha preso servizio come vice prefetto vicario subentrando a Massimo De Stefano destinato a svolgere le funzioni di presidente della Commissione territoriale di Caserta. Nato a Napoli il 27 marzo 1979, laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master di II livello in ’Amministrazione del territorio’, Di Iorio è entrato in carriera prefettizia nel 2010. Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto numerosi incarichi. Ha già prestato servizio in città a partire dal 2012, dove ha diretto il Gabinetto e diverse aree. Dal giugno 2022 ha ricoperto l’incarico di Capo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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