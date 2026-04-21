Durante una puntata di “Il Bello del Calcio” su Televomero, Massimo Giletti ha commentato in diretta il futuro del tecnico e ha condiviso la sua opinione sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione. La discussione si è concentrata sul ruolo di Conte e sulla sua eventuale permanenza o sostituzione alla guida della squadra. La conversazione ha attirato l’attenzione degli spettatori interessati alle dinamiche del calcio italiano.

Massimo Giletti, intervenuto in diretta a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha detto la sua sul futuro di Conte e sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione. A sua detta, il tecnico potrebbe restare ma, in caso di addio, il nuovo tecnico azzurro sarebbe Enzo Maresca. Giletti lancia l’indiscrezione: “Maresca per il post Conte”. Nel corso della trasmissione “ Il Bello del Calcio ” su Televomero, Massimo Giletti ha commentato cosa potrebbe succedere in merito al futuro di Antonio Conte: “Al momento non ho informazioni su un addio per Conte, ma Maresca potrebbe essere un allenatore molto interessante. Dissi Sarri, anticipai Conte e semmai dico Maresca in caso di possibile addio di Conte”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”

CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1

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Il #Napoli si tutela per il post-Conte e, secondo Tmw, riallaccia i contatti con Enzo #Maresca. L'ex tecnico del #Chelsea è il nome forte, ma l'ostacolo è enorme: il Manchester City pensa a lui in caso di addio di #Guardiola. Intanto #Conte tentenna tra la Nazion - facebook.com facebook