Il 26 aprile a Bologna si terrà un evento dedicato alla donazione di occhiali usati, invitando i cittadini a portare i propri per regalarli a chi ne ha bisogno. L’iniziativa si svolge in piazza e mira a raccogliere gli occhiali usati da distribuire a chi non può permettersi di acquistarli. L’appuntamento si ripete annualmente e coinvolge diverse associazioni e volontari del territorio.

Bologna, 21 aprile 2026 — Un gesto semplice che diventa simbolo, solidarietà e partecipazione collettiva. Domenica 26 aprile, Piazza Maggiore si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto con “2 Torri di.occhiali”, l’iniziativa promossa dal Centro italiano Lions per la Raccolta degli occhiali usati con il patrocinio del Comune di Bologna. Dalle 8 alle 18, per la precisione, il cuore della città ospiterà un evento tanto originale quanto significativo: le iconiche Due Torri di Bologna, la Garisenda e l’Asinelli, verranno simbolicamente ricostruite sul Crescentone, utilizzando migliaia di occhiali usati raccolti dai volontari dei Lions e Leo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porta i tuoi occhiali usati in piazza per donarli a chi non li ha: il 26 aprile a Bologna torna l’evento solidale

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