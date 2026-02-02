Affari tuoi | chi è Irene Polucci che ha porta a casa 80mila euro

Irene Polucci, farmacista di Sarnano, ha vinto 80 mila euro a “Affari tuoi” dopo 33 puntate. La donna, che da settimane partecipava al game show di Rai 1, questa sera ha portato a casa il premio più grande, lasciando il pubblico e i concorrenti senza parole. La sua vittoria è arrivata dopo un lungo percorso nel programma, e ora si gode il successo davanti alle telecamere.

Sarnano (Macerata), 2 febbraio 2026 – Dopo ben 33 puntate, la farmacista di Sarnano (in provincia di Macerata) Irene Polucci questa sera ha giocato come protagonista al game show di Rai 1 “Affari tuoi”. E ha portato a casa 80mila euro accettando l’offerta finale del “Dottore”. Ad accompagnarla la sorella Giulia, anche lei farmacista. Una puntata avvincente, iniziata col pacco numero 1 – che si è poi scoperto contenere 300mila euro – cambiato durante la partita con il 14, che ne conteneva 10mila. Chi è Irene Polucci. Figlia di una delle titolari della storica farmacia Ippoliti di Sarnano (Alessandra), la giovane Irene lavora nell’attività di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Irene, concorrente delle Marche, ha deciso di scambiare il suo pacco da 300 mila euro durante la puntata di lunedì 2 febbraio.

