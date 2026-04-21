A Pomigliano d’Arco un uomo di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ha tentato di scappare dai Carabinieri a bordo dell’auto del fratello senza avere la patente. Dopo un inseguimento notturno, è finito contro un muro. L’uomo è stato arrestato.

A Pomigliano un 23enne ai domiciliari fugge ai Carabinieri con l’auto del fratello senza patente, finendo la corsa contro un muro dopo un inseguimento notturno.. Davanti ad un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente. Dovrà dare spiegazioni anche al fratello, per avergli distrutto l’auto e al proprietario di un’abitazione, per avergli sfasciato parte del muro perimetrale. Siamo a Pomigliano, è notte e un 23enne si mette alla guida della macchina del fratello. Non può farlo, non solo perché non ha mai conseguito la patente ma anche perché è sottoposto ai domiciliari. Sfortuna vuole che in strada incroci i carabinieri del radiomobile di Castello di Cisterna che lo conoscono bene.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pomigliano d’arco: evade, scappa dai carabinieri e finisce contro un muro. Non ha la patente, 23enne in manette

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