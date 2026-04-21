La Pallacanestro Reggiana ha conquistato la qualificazione ai playoff della Serie A, assicurandosi il pass alla fase successiva. La squadra si appresta ora a affrontare la trasferta a Trento, mantenendo vive le speranze di raggiungere un risultato positivo. La partita rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella seconda parte della stagione.

La Pallacanestro Reggiana ha ufficialmente blindato il pass per la fase post-season della Serie A. Il traguardo è arrivato lunedì 20 aprile, grazie al successo ottenuto sul campo di Trento e a una serie di risultati favorevoli giunti dagli altri impianti di basket, che hanno permesso alla squadra della Una Hotels di matematicamente assicurarsi un posto ai playoff con ben tre giornate ancora da disputare. Analisi del momento: l’impatto sportivo e sociale di un traguardo anticipato. Raggiungere la qualificazione con tre partite d’anticipo non è solo un dato statistico, ma un indicatore di salute per l’intero progetto sportivo reggiano. Per il territorio, questo significa poter gestire il carico emotivo e organizzativo della fase finale con una serenità che pochi club possono permettersi in questa stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff blindati: la Reggiana vola a Trento e sogna il traguardo

Notizie correlate

Leggi anche: Il Trento torna alla vittoria: Alcione ko, playoff blindati

Leggi anche: Serie A, dopo il ko con la Reggiana. Varese, trasferta dura. A Trento per reagire

Contenuti di approfondimento

La Reggiana continua a correre: Trento battuta a domicilioVittoria per 90-82 alla BTS Arena con 13 punti di Rossato: ora la Una hotels è sesta in piena corsa per i playoff ... rainews.it

Attenta, Reggiana: il Pescara ora ci crede. Nelle ultime dieci sfide ha giocato da playoffA Pasquetta (ore 15 a Reggio) non bisognerà farsi ingannare dalla classifica: per quel che mette in campo il fanalino di coda Pescara da ormai due mesi, è a oggi una delle migliori squadre in Serie B ... ilrestodelcarlino.it