Più tutele per chi valorizza l' Emilia-Romagna | Tassinari FI muove il Parlamento per il Terzo settore

Una deputata di Forza Italia ha presentato un'iniziativa in Parlamento volta a rafforzare le agevolazioni fiscali e ridurre la burocrazia per le associazioni culturali e le Pro Loco che operano nei territori dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo è offrire un sostegno concreto a chi si impegna nella valorizzazione locale, con un intervento che mira a tutelare le attività che contribuiscono alla vita e alla promozione del territorio.

Un aiuto concreto per Pro Loco e associazioni culturali. La deputata Rosaria Tassinari promuove un'azione in Parlamento per blindare le agevolazioni fiscali e tagliare la burocrazia per chi tiene vivi i territori romagnoli.“In Emilia-Romagna associazioni culturali e Pro Loco rappresentano un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Stazione senza Polfer di notte, Tassinari (FI) porta il caso in parlamento: "La sicurezza non si riduce"A Rimini si valuta la sospensione del presidio della Polfer nelle ore notturne: la deputata Tassinari presenta un’interrogazione al governo “La... Referendum giustizia, Tassinari (Forza Italia): "Il Sì cresce in Emilia Romagna e rafforza il centrodestra"Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, commentando i risultati del referendum “Esprimiamo dispiacere per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Appalti pubblici, CCNL leader ed equivalenza economica: il nodo dei superminimi; Giochi Preziosi, intesa sulla Cigs al Ministero del Lavoro per 135 lavoratori. Al Mimit avviato il confronto sul piano industriale e sulle prospettive occupazionali; Parma resiste ma il commercio arretra: oltre 8mila negozi persi in Emilia-Romagna in dieci anni; Meccatronica, più tempo per mettersi in regola: scadenza prorogata al 5 luglio 2026. Più tutele per i consumatori. A Baiso e Viano arriva AdiconsumDue nuovi punti di ascolto a tutela dei consumatori dell’Appennino reggiano saranno aperti nei prossimi giorni: a partire dal 18 marzo 2026, aprirà ufficialmente il punto di ascolto del comune di ... ilrestodelcarlino.it Nasce Emilia Romagna Civica: I cittadini vogliono contare di piùBOLOGNA – Promuovere una politica che parta dal basso, coinvolgere i cittadini, fare proposte di centrosinistra ascoltando le necessità della gente e prendendo come esempio l’esperienza degli ... bologna.repubblica.it San Marino, Taekwondo. Interregionale Emilia Romagna, quante medaglie: ben due ori – (dal Serenissima Sera) facebook Domani l’atmosfera si accende davvero. Tra stanotte e domani mattina il maltempo colpirà il Nord Italia con piogge e rovesci su Lombardia meridionale, Piemonte, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Levante ligure e con fenomeni sparsi anche su Toscana x.com