Referendum giustizia Tassinari Forza Italia | Il Sì cresce in Emilia Romagna e rafforza il centrodestra

Nel dibattito sul referendum sulla giustizia, un rappresentante di Forza Italia ha affermato che il sostegno al ‘Sì’ sta aumentando in Emilia Romagna, contribuendo a rafforzare il centrodestra. Tuttavia, ha anche espresso dispiacere per il risultato complessivo a livello nazionale, dove il ‘Sì’ non ha prevalso. La consultazione ha coinvolto diverse regioni e ha visto una partecipazione significativa.

Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, commentando i risultati del referendum “Esprimiamo dispiacere per l’esito complessivo del referendum a livello nazionale, che non ha visto prevalere le ragioni del ‘Sì’. Tuttavia, guardando ai dati territoriali, emerge un elemento politico per noi significativo e incoraggiante, in particolare in Emilia-Romagna”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, commentando i risultati del referendum. “L’Emilia-Romagna registra infatti una crescita della percentuale dei ‘Sì’ rispetto ai voti ottenuti dalla coalizione di centrodestra sia alle elezioni politiche sia alle europee. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Emilia-Romagna: Forza Italia attacca su sanità, sicurezza e referendumForza Italia accende i riflettori sull’Emilia-Romagna: sanità, sicurezza e referendum al centro della sfida politica Forza Italia Emilia-Romagna ha...

Sanità in crisi, sicurezza sotto accusa e referendum: Forza Italia accende la sfida in Emilia-RomagnaSanità, welfare e sicurezza al centro della strategia del gruppo in Assemblea legislativa.

Approfondimenti e contenuti su Forza Italia

Temi più discussi: Referendum, Tassinari: Rispetto per il voto dei cittadini, Forza Italia continuerà la sua battaglia; Referendum, Tassinari (FI) contro Lattuca: Appena rieletto presidente della Provincia subito un'uscita divisiva; Sì al referendum Giustizia Sala gremita al Boiardo per la manifestazione con Tassinari, Sivelli e Pagliani; Forli-Cesena, scontro sul Referendum Giustizia. Tassinari contro Lattuca: Sul referendum un’uscita divisiva.

Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia la riforma rimane sul tavoloDue visioni prevedibilmente opposte quelle di Forza Italia e del Movimento 5 stelle a livello regionale sull'esito del referendum e la vittoria del NO. Il coordinatore regionale Rosaria Tassinari sull ... lapressa.it

Referendum giustizia, alta affluenza in Emilia-Romagna: vince il No. Centrodestra delusoAlta partecipazione e risultato netto al referendum sulla giustizia. In Emilia-Romagna l’affluenza raggiunge il 66,67%, quasi sette punti sopra la media nazionale. A prevalere è il No. altarimini.it

Il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci dopo la sentenza che boccia la decadenza della governatrice: «Non basta sopravvivere politicamente: bisogna dimostrare di essere all'altezza» - facebook.com facebook

Psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente Meloni x.com