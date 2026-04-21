Più byte che palle | Max sbuffa Russell parla FIA torna al giurassico Il pianeta al Medioevo

Il campionato di Formula 1 del 2026 sta attirando attenzione per le numerose tensioni tra piloti e team, con alcuni protagonisti che si sono mostrati frustrati in pubblico. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha deciso di intervenire con regole più rigide, tornando a un approccio più severo rispetto alle recenti novità tecnologiche. Dopo tre gare, si nota un andamento caratterizzato da scontri tra concorrenti e decisioni che sembrano più legate alla gestione delle risorse che alla pura competizione sportiva.

Tre gare, tre segnali. Il mondiale 2026 sembra scritto da un elettricista depresso: vince chi gestisce energia, batterie, finestre, menù e mappe. Più centralina che cilindri, più software che fegato. Però dentro il tecnicismo spunta una notizia splendida e sgradita ai salotti: Antonelli non è hype, è roba vera. Due vittorie di fila, passo sporco e faccia pulita. Gli altri parlano, lui pesta. Russell dice di non avere paura del compagno, ma sente già il fiato sul collo: da capobranco a coinquilino è un attimo. Intanto Mercedes incassa e corre su un binario perfetto. Ferrari resta il romanzo italiano: talento, pathos, difetto cronico di continuità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Più byte che palle: Max sbuffa, Russell parla, FIA torna al giurassico. Il pianeta al Medioevo Notizie correlate Con I dinosauri, miniserie su Netflix, Steven Spielberg torna al periodo giurassicoPare che Netflix voglia passare I Dinosauri, la sua nuova miniserie documentaria, come un supplemento saggistico al franchise di Jurassic Park e... Lugo torna al Medioevo con il palio della Contesa EstenseLugo si prepara a fare un tuffo nella storia con l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, in programma dal 9 al 17 maggio, uno degli eventi più...