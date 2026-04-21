Pisa SC | Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurro

Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Leonardo Gabbanini come nuovo direttore sportivo. La nomina arriva a breve distanza dalla conclusione del rapporto con il precedente direttore sportivo, Davide Vaira. La società ha comunicato questa decisione poche ore dopo aver terminato la collaborazione con il precedente dirigente. La squadra si prepara a nuove sfide sotto la guida di Gabbanini.

E' Leonardo Gabbanini il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. L'annuncio a poche ore dalla fine del rapporto con l'ex ds Davide Vaira. L'ormai ex dirigente nerazzurro ha interrotto la collaborazione con il sodalizio nerazzurro a causa di un'insanabile differenza di vedute con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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