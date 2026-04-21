A Roma, ci sono segnali concreti di attenzione verso Gaza, con l’intenzione di trovare uno spazio per un'iniziativa a sostegno della popolazione locale. Nel frattempo, a Firenze, si sono mossi i primi passi per realizzare un’opera simbolica che rappresenti la sofferenza della regione. Le decisioni si stanno delineando in modo più chiaro, anche se i dettagli sui progetti e le modalità restano ancora da definire.

Firenze, 22 aprile 2026 – Qualcosa si muove per un’opera simbolo della infinita tragicità delle guerre, quella Pietà laica simbolo di tutte le vittime dei conflitti, opera in marmo dello scultore Filippo Tincolini di Carrara, esposta ai primi di aprile al Teatro Era di Pontedera, e ora in attesa di trovare nuove case per continuare a trasmettere il suo messaggio. Siamo ancora capaci di provare pietà?. Un’opera che scuote e che interroga tutti noi: siamo ancora capaci di provare pietà? La domanda è il nucleo fondante del significato dell’opera e del progetto che hanno avviato lo scultore insieme al giornalista Federico Quaranta e allo scrittore Andrea Pezzi ma resta inascoltata in questo tempo angosciante nel quale gli impulsi di rimozione verso immagini che preferiremmo non vedere e forse neppure conoscere tendono a prevalere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pietà laica per Gaza, c’è l’interesse del Comune di Roma. “Troveremo uno spazio”

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