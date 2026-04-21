Pierucci si dimette da prosindaco Biancani mette in pole Enzo Vagnini

Marika Pierucci, prosindaco di Monteciccardo, ha rassegnato le dimissioni a causa di impegni lavorativi e della recente maternità. La sua decisione è stata comunicata al sindaco Andrea Biancani, che ora ha il compito di individuare un nuovo prosindaco. Nel frattempo, Biancani ha indicato Enzo Vagnini come possibile candidato alla carica di prosindaco.

Marika Pierucci, eletta prosindaco di Monteciccardo, si è dimessa. Divisa tra lavoro e la nuova maternità, Pierucci ha riconsegnato la fascia tricolore nelle mani del sindaco Andrea Biancani a cui resta il compito di individuare un sostituto. Dopo vari ragionamenti sul da farsi Biancani ha preso tutti in contropiede valutando nel ventaglio di nomi, come proprio delegato che possa guidare il municipio fino a nuove elezioni, anche Enzo Vagnini, oggi consigliere di centrodestra del municipio. La mossa che ancora deve passare per i crismi dell’ ufficialità ha sorpreso gli alleati di Biancani che avrebbero preferito un uomo allineato con il centrosinistra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierucci si dimette da prosindaco. Biancani mette in pole Enzo Vagnini Notizie correlate Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole Leggi anche: L’Italia fuori dai Mondiali, Gravina sotto assedio ma non si dimette. Governo e destre contro il presidente Figc. E l’opposizione mette nel mirino pure Abodi