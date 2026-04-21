Piano Urbanistico Generale si riaccende la polemica botta e risposta Scurria-Mondello
La discussione sul futuro Piano Urbanistico Generale si riaccende, coinvolgendo nuovamente le figure politiche locali. Il candidato del centrodestra ha commentato pubblicamente il documento, definendolo un “manifesto elettorale”. La polemica tra i rappresentanti politici si concentra sulle interpretazioni riguardo ai contenuti e alle finalità del piano, che ora si inserisce nel dibattito pre-elettorale in vista delle prossime consultazioni.
Anche il futuro Piano Regolatore Generale entra di diritto in campagna elettorale. A tirare fuori l'argomento è il candidato del centrodestra Marcello Scurria che in una nota considera il documento un “manifesto elettorale”. Pronta la replica dell'ex vicesindaco Salvatore Mondello che invece tira.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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