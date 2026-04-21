Nelle settimane che precedono il Giro d’Italia 2026, si è fatta sentire la voce di Alessandro Petacchi, noto velocista con 27 vittorie di tappa in questa competizione. Ha commentato le sfide che attenderanno alcuni corridori, citando Pellizzari come uno dei atleti che dovrà affrontare un ostacolo difficile. Inoltre, ha menzionato l’impressione suscitata da Donati e Magagnotti, due ciclisti che si stanno mettendo in evidenza in vista della corsa.

Nelle settimane che precedono il Giro d’Italia 2026, non poteva mancare la voce di Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più iconici della storia della Corsa Rosa, capace di conquistare ben 27 vittorie di tappa. Con la sua esperienza e il suo sguardo sempre lucido sul ciclismo moderno, Petacchi ha analizzato il percorso dell’edizione imminente, tracciato un bilancio della prima parte di stagione e commentato le aspettative sui principali protagonisti, tra certezze e giovani emergenti. Qual è il tuo pensiero sul percorso del Giro d’Italia?“Non mi sembra un Giro impossibile. Negli anni abbiamo visto tracciati molto più duri e selettivi....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Petacchi: “Pellizzari avrà uno scoglio da superare al Giro d’Italia. Donati e Magagnotti mi hanno colpito”

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