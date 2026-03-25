Spinazzola Juve i bianconeri fanno sul serio per l’esterno Resta da superare uno scoglio Ecco quale

La Juventus ha avanzato un’offerta formale per l’acquisto dell’esterno. La trattativa è in corso, ma ci sono ancora alcuni ostacoli da superare prima di concludere l’affare. La società ha comunicato l’interesse al giocatore, che ora valuta la proposta. La questione rimane aperta fino a quando non verranno risolti gli ultimi dettagli.

Spinazzola Juve, il club bianconero ha presentato l’offerta al giocatore. Ora la palla passa al Napoli, che ha sempre la priorità dell’esterno. Il calciomercato italiano si accende con indiscrezioni che sanno di ritorno al passato e di grandi manovre tra le big della Serie A. Al centro delle ultime discussioni c’è il destino di uno dei laterali più esperti del panorama nazionale, con l’ipotesi Spinazzola alla Juve che torna prepotentemente a galla. A fare chiarezza sulla situazione è stato Luca Marchetti, noto esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spinazzola Juve, i bianconeri fanno sul serio per l’esterno. Resta da superare uno scoglio. Ecco quale Articoli correlati Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsiCalciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. Palestra Juve, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno: ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalantadi Redazione JuventusNews24Palestra Juve, una rivale della Vecchia Signora spinge per l’esterno: vediamo insieme il piano per accontentare le... Una raccolta di contenuti su Spinazzola Juve Temi più discussi: Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti; La Juve pensa a Spinazzola a parametro zero: le news di calciomercato; Spinazzola, sorpresa di mercato: la Juventus propone due anni di contratto, l'esterno può lasciare il Napoli; La Juve ci prova per Spinazzola a zero: un biennale per beffare il Napoli. Napoli, Spinazzola non rinnova? Contatti con la Juventus, i costi dell'operazioneL'obiettivo di questo finale di stagione per la Juventus è uno e uno soltanto: centrare l'obiettivo del 4° posto e qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League, garantendo così - al ... calciomercato.com CdS – Spinazzola, la Juve tenta l’assalto su indicazione di Spalletti. Il giocatore da priorità al NapoliLa Juventus gradisce molto il profilo di Spinazzola. Il terzino, il cui futuro con il Napoli è incerto, da ancora priorità agli azzurri. Lo riporta Il Corriere dello Sport ... mondonapoli.it Juve su Kessie e Spinazzola: la rifondazione di Spalletti passa per gli svincolati - facebook.com facebook #Juve su Kessie e Spinazzola: la rifondazione di Spalletti passa per gli svincolati corrieredellosport.it/news/calcio/ca…… x.com