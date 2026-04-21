Pesca e acquacoltura la Campania protagonista al Seafood di Barcellona

La regione Campania partecipa al Seafood Expo Global di Barcellona, in programma dal 21 al 23 aprile. La fiera, considerata la più importante a livello mondiale nel settore ittico, vedrà la presenza delle eccellenze ittiche campane che saranno esposte durante l’evento. La manifestazione riunisce operatori e aziende provenienti da tutto il mondo, offrendo uno spazio di confronto e scambio commerciale nel settore pesca e acquacoltura.

Le eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader mondiale dedicata al settore ittico. All’interno dello stand istituzionale, allestito nella collettiva del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Puglia affronta l'emergenza cormorani: pesca e acquacoltura sotto assedio dal Gargano al Salento Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di Barcellona; LA PESCA DEL SISTEMA MARCHE, PROTAGONISTA AL SEAFOOD EXPO GLOBAL DI BARCELLONA; Napoli si prepara per la visita del Papa; Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di Barcellona - Salernonotizie.it. Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di BarcellonaLe eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader mondiale dedicata al settore ittico. All’interno dell ... salernotoday.it Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global di BarcellonaRoma, 20 apr. (askanews) – Le Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un sistema produttivo coeso, c ... askanews.it Istituto Superiore F. Morano. . 20 Aprile 2026: finalmente arrivati al Seafood Global di #Barcellona #IstitutoMorano #Caivano #Napoli #20Aprile facebook Le Marche protagoniste al Seafood Expo Global di Barcellona x.com