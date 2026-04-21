L’Inps ha stabilito il termine del primo maggio 2026 per la presentazione delle domande riguardanti le pensioni per lavori usuranti. Questa scadenza riguarda coloro che hanno svolto attività lavorative considerate particolarmente gravose e che desiderano accedere ai benefici previsti per il 2027. La data rappresenta l’ultima possibilità per inoltrare le richieste in vista dell’anno successivo.

L’Inps ha fissato il termine del primo maggio 2026 per la presentazione delle istanze relative alle pensioni ha svolto attività lavorative particolarmente gravose. Il provvedimento riguarda i lavoratori che intendono usufruire del diritto al pensionamento nel corso dell’intero anno 2027. Per poter accedere a questa finestra temporale, i richiedenti devono aver maturato requisiti specifici legati sia all’anzianità contributiva che all’età anagrafica. Nel caso dei dipendenti, è necessaria una quota contributiva di 97,6, con un minimo di 35 anni di versamenti e un’età di almeno 61 anni e sette mesi. invece opera in regime autonomo, il parametro sale a 98,6, mantenendo i 35 anni di contributi ma richiedendo un’età di 62 anni e sette mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni lavori usuranti: scade il 1° maggio per il diritto al 2027

Lavori Usuranti: domanda INPS entro il 1° Maggio '26. Cosa fare per non perdere mesi di pensione

Notizie correlate

Inps, entro il primo maggio le domande per pensioni per lavori usurantiI lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in...

Leggi anche: Pensioni usuranti 2027, domanda entro il 1° maggio 2026: le regole per il personale della scuola. Messaggio INPS

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età); Lavori usuranti al bivio: il 1° maggio 2026 chiude la porta alle pensioni anticipate; Domanda INPS lavori usuranti 2027: scadenza e quote; Lavori usuranti e pensione anticipata: come fare la domanda INPS entro il 1° maggio 2026.

Pensione anticipata per lavori usuranti: attenzione alla scadenza del 1° maggioEntro il 1° maggio 2026 devono essere presentate all’INPS le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per ... leggioggi.it

Inps, entro il primo maggio le domande per pensioni per lavori usuranti(ANSA) - ROMA, 20 APR - I lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in pensione nel 2027 devono present ... tuttosport.com

Il Sole 24 ORE. . Lavoro e pensioni: cosa cambia davvero nel 2026 Da domani in edicola con Il Sole 24 Ore la guida dell’Esperto Risponde per districarsi tra i mille distinguo del sistema previdenziale. Il 2026 porta con sé novità rilevanti, soprattutto sul fronte - facebook.com facebook