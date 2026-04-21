Pensioni in ritardo Anap Confartigianato chiede risposte
Il pagamento delle pensioni di maggio avverrà lunedì 4 per chi le riceve tramite banca, ma questa tempistica ha generato preoccupazioni. Circa 9,8 milioni di persone in Italia sono interessate da questa situazione, considerata da alcuni come una criticità rilevante. La richiesta di risposte arriva dall'Anap Confartigianato, che sottolinea i disagi causati dai ritardi nel versamento delle pensioni.
Il pagamento delle pensioni di maggio è previsto per lunedì 4 per chi riceve l’assegno tramite banca: una «criticità grave» che in Italia riguarda circa 9,8 milioni di persone. A denunciare una situazione «penalizzante» per molti pensionati è Anap Confartigianato Padova, l’Associazione Nazionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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