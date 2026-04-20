Il 1° maggio 2026 rappresenta una scadenza importante per molti lavoratori italiani che vogliono accedere alla pensione con almeno 35 anni di contributi e un'età inferiore a 62 anni. Secondo un messaggio dell'Inps, entro questa data sarà possibile presentare domanda di pensione con quote 97,6 e 98,6, senza dover rispettare un adeguamento dell’età. La normativa riguarda coloro che intendono andare in pensione prima di aver compiuto 62 anni, sfruttando specifici requisiti contributivi.

C’è una data da segnare in rosso per migliaia di lavoratori italiani: il 1° maggio 2026. È il termine fissato dall’Inps - con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 - per presentare la domanda di riconoscimento delle attività cosiddette “usuranti”, passaggio necessario per accedere alla pensione anticipata nel 2027. Quota 97,6 e 98,6: come funzionano Si tratta delle cosiddette quota 97,6 (almeno 35 anni di anzianità contributiva e minimo 61 e 7 mesi di età per i lavoratori dipendenti) e quota 98,6 (almeno 35 anni di contributi e minimo 62 e 7 mesi di età per gli autonomi). Il punto più favorevole per queste categorie riguarda il meccanismo di aggiornamento dei requisiti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età)

PENSIONE CON 30 ANNI DI CONTRIBUTI: quanto prendi e come andarci!

Notizie correlate

Pensioni 2026, via alle domande per Quota 97,6: la circolare Inps per lasciare il lavoro prima dei 62 anniFino al 1° maggio 2026 è possibile fare domanda per accedere alla pensione anticipata riservata a chi svolge lavori usuranti.

Pensioni, mozione su Opzione Donna e riscatto laurea: cosa cambia con l’aumento di età e contributiIl tema delle pensioni torna al centro del dibattito politico dopo la pubblicazione dell’ultimo Rapporto della Ragioneria generale dello Stato,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pensione netta Militari e Forze Armate con le novità 2026; Nel 2027 in pensione prima dei 62 anni, ecco come calcolare la quota e quando fare domanda; Riscatto laurea 2026: quanto costa, come funziona e quando conviene; diabete mal controllato in assenza di complicanze croniche (17/04/2026) | Forum Diabete | Il Medico Risponde.

Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età)C’è una data da segnare in rosso per migliaia di lavoratori italiani: il 1° maggio 2026. È il termine fissato dall’Inps ... msn.com

Pensione anticipata per lavori usuranti: attenzione alla scadenza del 1° maggioEntro il 1° maggio 2026 devono essere presentate all’INPS le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per ... leggioggi.it

Ma non avevano promesso di portare le pensioni minime a 1000 euro al mese - facebook.com facebook

Aggiornate le regole di compilazione del flusso UNIEMENS del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero rb.gy/pq2ur7 In x.com