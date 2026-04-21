Patti la città che trattiene il fiato

A Patti, una città che sembra trattenere il respiro, il bilancio pubblico fatica a mantenere il passo. Le casse comunali devono fare i conti con milioni di euro da recuperare e gestire, mentre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sembra essere a rischio di perdere efficacia prima ancora di essere avviato. La situazione richiede interventi immediati per evitare che le risorse si disperdano o che i progetti programmati restino sulla carta.

Un bilancio che respira a fatica, milioni da rincorrere e un PNRR che rischia di evaporare prima di partire.Patti, città che s’inerpica tra l’ultimo fremito dei Peloritani e il primo respiro dei Nebrodi, scendendo in un ventaglio di tetti verso il mar Tirreno. Nel 2024: 12.780 abitanti (82 nati.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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