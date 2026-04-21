Patel Hegseth Gabbard o addirittura Vance chi sarà il prossimo a cadere?

Durante il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, si è assistito a una serie di sconvolgimenti tra figure di rilievo. Vari nomi noti nel panorama politico e mediatico sono stati coinvolti in vicende che hanno messo in discussione la loro stabilità e posizione. La domanda che circola ora riguarda chi sarà il prossimo a uscire di scena o a subire un cambiamento significativo nel loro ruolo pubblico.

Nel secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, il potere si misura anche nella durata. Dopo i siluramenti dell’Attorney General Pam Bondi e della segretaria alla Homeland Security Kristi Noem – le prime due teste cadute nel nuovo esecutivo – a Washington si è riaperta la corsa a individuare il prossimo epurato. Tra i nomi più esposti circolano Kash Patel, Pete Hegseth e Tulsi Gabbard: tre figure centrali, accomunate da tensioni crescenti con la Casa Bianca e da problemi interni ai rispettivi apparati. Il caso più esplosivo è quello di Patel, direttore del Federal Bureau of Investigation. Un’inchiesta recente di The Atlantic lo descrive come «erratico», spesso assente e soprattutto segnato da episodi di consumo eccessivo di alcol.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Patel, Hegseth, Gabbard o addirittura Vance, chi sarà il prossimo a cadere? Notizie correlate Chi sarà il prossimo sfidante di CM Punk?Le indiscrezioni sul prossimo Premium Live Event indicano la possibilità di un match per il World Heavyweight Championship che coinvolgerebbe CM Punk... Leggi anche: Hegseth in ansia per lo stallo in Iran: via il capo dell’esercito vicino a Vance Panoramica sull’argomento Si parla di: You are fired | Patel, Hegseth, Gabbard o addirittura Vance, chi sarà il prossimo a cadere?. Usa, Hegseth vuole citare la Bibbia ma è la scena di Pulp Fiction: la gaffe del capo del PentagonoGaffe del segretario della Difesa: recita Ezechiele, ma è il film di Tarantino. L’ossessione per la religione dell’amministrazione Trump sfocia in ridicolo ... lastampa.it Matt Gaetz , Pete Hegseth, Tulsi Gabbard: le nomine choc di Trump, operazione vendetta nella nuova Casa BancaNEW YORK - Un conduttore della rete «amica» Fox News, Pete Hegseth, scelto come capo dell’apparato militare più potente del mondo. Matt Gaetz, un parlamentare discusso, tuttora sotto inchiesta alla ... corriere.it