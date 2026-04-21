Sabato 18 aprile, il centro di Parma si è popolato di persone per l’evento Borgo Giacomo a 33 giri, dedicato al mondo del vinile. La strada principale si è animata con musica e DJ, attirando molti partecipanti e appassionati di musica. L’iniziativa ha visto coinvolti diversi artisti e ha trasformato il borgo in un punto di ritrovo culturale, proponendo un’atmosfera vivace e musicale.

Sabato 18 aprile, il cuore di Parma ha vissuto una giornata di intensa vitalità culturale grazie all’evento Borgo Giacomo a 33 giri, un appuntamento che ha trasformato la via in un palcoscenico dedicato al mondo del vinile. L’iniziativa, nata per celebrare il Record Store Day, ha una partecipazione massiccia di pubblico, riuscendo a coniugare l’appassionamento per la musica analogica con la valorizzazione del tessuto commerciale locale. La sinergia tra associazioni e commercianti per il rilancio del borgo. Il successo della manifestazione è frutto di un coordinamento strategico tra l’Associazione Commercianti di Borgo Giacomo Tommasini, l’Associazione Culturale Vinylistic APS e Confcommercio Parma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, il borgo si anima a ritmo di vinili: successo per i DJ

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