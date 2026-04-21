Durante i controlli contro i parcheggiatori abusivi, sono state effettuate ispezioni che hanno portato al sequestro di 12 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Un uomo di 41 anni è stato trovato in possesso della droga e degli strumenti per il confezionamento. Sono stati applicati sanzioni e sequestri, e sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali altri reati.

Durante l’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato due soggetti intenti a svolgere abusivamente l’attività, procedendo alla loro identificazione e alla contestazione delle violazioni ai sensi dell’art. 7, comma 15, del Codice della Strada. Nei loro confronti è stato altresì disposto il sequestro amministrativo della somma complessiva di 10 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché notificato l’ordine di allontanamento per la durata di 48 ore dai luoghi interessati. Nel corso del medesimo servizio, a seguito di perquisizione domiciliare d’iniziativa, un 41enne del capoluogo è stato trovato in possesso di 12,80 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a un bilancino di precisione, elementi rinvenuti tra la camera da letto e la cucina dell’abitazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Parcheggiatori abusivi: controlli serrati, sanzioni e sequestri

PARCHEGGIATORI ABUSIVI NON VI TEMO

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