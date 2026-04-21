Papa Francesco il ricordo del card Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Francesco ha ricordato l’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. La memoria è stata condivisa durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del discorso o sulle circostanze. La dichiarazione si limita a segnalare il riconoscimento pubblico del Papa nei confronti del prelato. Nessun altro elemento è stato fornito riguardo alle implicazioni o alle reazioni associate a questa manifestazione.

Il ricordo di Papa Francesco dell’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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