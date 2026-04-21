Papa Francesco il ricordo del card Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco ha ricordato l’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. La memoria è stata condivisa durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del discorso o sulle circostanze. La dichiarazione si limita a segnalare il riconoscimento pubblico del Papa nei confronti del prelato. Nessun altro elemento è stato fornito riguardo alle implicazioni o alle reazioni associate a questa manifestazione.

Il ricordo di Papa Francesco dell’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore Notizie correlate Papa Francesco, a un anno dalla morte Santa Maria Maggiore gremita di fedeli per il ricordoUn rosario, una messa e una lapide commemorativa nella basilica prediletta di Papa Francesco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; A un anno dalla morte di Papa Francesco: il suo pontificato controcorrente; Vaticano – Un anno senza Papa Francesco: un ricordo che resta vivo e si fa eredità - ANS; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000. Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIVIl 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta, il decesso di Jorge Mario Bergoglio. Il suo papato è durato più di 12 anni, durante i quali ha messo gli ultimi al centro del mondo ... rtl.it Papa Francesco, un anno dopo: la tomba in pietra chiara e il messaggio di Leone XIV in viaggio verso la GuineaLeone XIV celebra l'eredità spirituale di Francesco: vicinanza agli ultimi, riforme e un messaggio universale di inclusione ... tg.la7.it Occhio alla Notizia. . A Pesaro il nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia intitolato a Papa Francesco. L’infrastruttura eletta a simbolo di pace, inclusione e mobilità sostenibile. - facebook.com facebook Padre Lombardi ricorda papa Francesco: «Così ha rivoluzionato la comunicazione vaticana». Il gesuita fu suo portavoce per tre anni. E confida: «Non ho mai fatto anticamera per confrontarmi con lui su questioni urgenti» Di #FilippoRizzi @Avvenire_Nei x.com