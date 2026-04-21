Palestra Juventus si infiamma la corsa al laterale | sale ancora il prezzo del cartellino a fine stagione… Lo scenario

Nella sessione di mercato, il club sta affrontando un aumento del valore di un esterno, con le trattative che si intensificano e la dirigenza che valuta attentamente le mosse da compiere. Le discussioni tra le parti coinvolte si susseguono, mentre si cercano soluzioni per assicurarsi il giocatore prima della fine della stagione. L'interesse per questo ruolo si mantiene elevato, con diverse squadre che monitorano da vicino la situazione.

di Luca Fioretti Palestra Juventus, si accendono le trattative per il l’esterno e la dirigenza prepara un’attenta strategia per superare la concorrenza. Marco Palestra è uno dei nomi più seguiti in vista della prossima sessione di trasferimenti. Il classe 2005, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, sta attirando le attenzioni delle big. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, sull’esterno c’è il concreto interesse della Juventus, pronta a rinforzare le corsie. La dirigenza sta monitorando attentamente la situazione, consapevole di dover battere l’Inter. I nerazzurri valutano il profilo in caso di addio di Denzel Dumfries, la cui clausola vale 25 milioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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