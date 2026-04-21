Palermo segreta | tra scandali nobiliari e pettegolezzi nei vicoli

Sabato 25 aprile alle ore 17, un percorso nel centro storico di Palermo offrirà uno sguardo diverso sulla città, lontano dai monumenti e dai luoghi più noti. L’itinerario si concentrerà sui vicoli e le strade meno frequentate, rivelando storie di scandali nobiliari e pettegolezzi locali che hanno fatto parte della vita quotidiana nel passato. L’evento si propone di mostrare un lato più autentico e nascosto di Palermo.

Un itinerario urbano tra i vicoli del centro storico di Palermo svelerà il lato più umano e meno celebrativo della città il prossimo sabato 25 aprile alle ore 17. L’iniziativa, che trasforma la passeggiata in una lezione di storia sociale, guiderà i partecipanti da Porta Nuova fino a piazza della Vergogna, ricostruendo le dinamiche di potere e i segreti privati che hanno plasmato l’identità palermitana attraverso i secoli. Il potere del cortigghio come tessuto connettivo sociale. Esplorare Palermo significa immergersi in un flusso costante di narrazioni che vanno ben oltre la semplice cronaca dei fatti ufficiali. Il concetto di curtigghio, ovvero il pettegolezzo, non rappresenta una distrazione dalla realtà storica, ma un elemento fondamentale che ha attraversato ogni strato della società locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo segreta: tra scandali nobiliari e pettegolezzi nei vicoli Notizie correlate Polignano segreta – pirati, tesori e misteri tra mare e vicoliPolignano Segreta – Pirati, Tesori e Misteri tra Mare e VicoliSabato 28 febbraio – ore 18.