Ozzano non si ferma più Kissima e Chiappelli show

Ozzano continua a vincere, con Kissima e Chiappelli protagonisti in campo. I New Flying Balls, guidati dall’allenatore Federico Grandi, sono riusciti a mantenere il ritmo nella penultima giornata di campionato. La squadra ha affrontato la partita senza concedere spazio agli avversari, confermando la propria forma e determinazione. I due giocatori hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria, portando avanti la squadra con prestazioni di rilievo.

Non fanno sconti i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che nella penultima giornata di regular season di B Interregionale, e già sazi per lo straordinario primo posto matematico costruito nella Division A, nel weekend hanno espugnato le doghe della Gardonese 70-85 portando così a 48 punti il bottino stagionale. Per i ‘palloni volanti’, in attesa di conoscere l’avversaria lombarda della Division B, una grande soirée costruita dopo 20’ sul filo dell’equilibrio e con Kissima (22 punti), Chiappelli (19) e Folli (17) sugli scudi. Ora sulla strada ozzanese è in arrivo l’ultimo appuntamento casalingo, in programma sabato alle 20,30 contro Monfalcone, sesta della classe e reduce dal netto 98-79 contro la Virtus Padova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ozzano non si ferma più. Kissima e Chiappelli show Notizie correlate Leggi anche: Superbowl, oltre un miliardo di introiti, show e tifo: tutta l'America si ferma Leggi anche: Super Bowl, oltre un miliardo di introiti, show e tifo: tutta l'America si ferma