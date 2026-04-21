Ortofrutta italiana protagonista a Macfrut il ministro Lollobrigida apre la Fiera | Occasione di sviluppo

A Macfrut, la fiera dedicata all’ortofrutta, il ministro ha aperto l’evento sottolineando come questa manifestazione rappresenti un’opportunità per sviluppare relazioni commerciali con altri Paesi. La manifestazione, che si svolge in Italia, si concentra sulle produzioni agricole e sulla promozione delle esportazioni. Durante l’apertura, sono stati presentati i programmi e le iniziative dedicate al settore ortofrutticolo nazionale.

“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ortfrutta italiana protagonista a Macfrut, il ministro Lollobrigida apre la Fiera: "Occasione di sviluppo"“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ortofrutta italiana protagonista a Macfrut, il ministro Lollobrigida apre la Fiera: Occasione di sviluppo; Ortofrutta, settore made in Italy strategico (13 miliardi di euro di export), tra primati e sfide; Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondo; Appuntamento con Cia a Macfrut 2026. A Rimini dal 21 al 23 aprile. Ortofrutta, un settore da 19 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la filiera italiana si presenta al mondoA Rimini dal 21 al 23 aprile la 43esima edizione di Macfrut: 1.400 espositori, 800 buyer e i numeri di un settore che vale un terzo della produzione agricola italiana ... tgcom24.mediaset.it Ortofrutta, affare da 1,4 miliardi: l’Emilia-Romagna protagonista a MacfrutTorna a Rimini dal 21 al 23 aprile Macfrut, il salone internazionale dell’ortofrutta che vede l’Emilia-Romagna tra i principali protagonisti con le proprie ... chiamamicitta.it In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, molti brand di bellezza lanciano progetti e iniziative volte alla cura del nostro Pianeta, intensificando un impegno green che, spesso, dura tutto l’anno. L'Earth Day diventa un'occasione per l'industria cosmetic x.com Insieme - Idee e Persone TV. . Questa sera abbiamo avuto il piacere di intervistare Anny Lazzari, presidente dell’associazione culturale Trasparenze, in occasione della presentazione della nuova mostra di pittura Un momento di confronto e cultura che valo - facebook.com facebook