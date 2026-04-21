Ortofrutta italiana protagonista a Macfrut il ministro Lollobrigida apre la Fiera | Occasione di sviluppo

Da riminitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macfrut, la fiera dedicata all’ortofrutta, il ministro ha aperto l’evento sottolineando come questa manifestazione rappresenti un’opportunità per sviluppare relazioni commerciali con altri Paesi. La manifestazione, che si svolge in Italia, si concentra sulle produzioni agricole e sulla promozione delle esportazioni. Durante l’apertura, sono stati presentati i programmi e le iniziative dedicate al settore ortofrutticolo nazionale.

“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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