Oppini applaude la Juve e si sbilancia | Nulla è ancora scritto in questo finale di stagione se non per una cosa Il commento
Dopo la vittoria della squadra di Spalletti nel posticipo domenicale contro il Bologna, il noto commentatore ha espresso il suo pensiero sottolineando che nulla è ancora deciso in questa fase finale della stagione. Oppini ha apprezzato la prestazione della Juventus e si è sbilanciato su alcuni aspetti, lasciando intendere che ci sono ancora molte partite da giocare prima di arrivare a un verdetto definitivo.
di Luca Fioretti Oppini così dopo Juve Bologna: le parole del noto commentatore dopo la vittoria della squadra di Spalletti nel posticipo domenicale. Il match tra Juventus e Bologna si è concluso con un netto 2-0 sul campo amico. La preziosa vittoria permette alla formazione guidata da Luciano Spalletti di rilanciarsi con enorme forza nelle zone nobili della classifica, allontanando le avversarie dirette e avvicinandosi con estrema decisione ai vertici. Un successo davvero fondamentale che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo della tifoseria e acceso il dibattito sui principali mezzi di comunicazione, dove svariati addetti ai lavori hanno desiderato esprimere il proprio giudizio sull’ottimo stato di forma del gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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