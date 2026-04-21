Dopo la vittoria della squadra di Spalletti nel posticipo domenicale contro il Bologna, il noto commentatore ha espresso il suo pensiero sottolineando che nulla è ancora deciso in questa fase finale della stagione. Oppini ha apprezzato la prestazione della Juventus e si è sbilanciato su alcuni aspetti, lasciando intendere che ci sono ancora molte partite da giocare prima di arrivare a un verdetto definitivo.

di Luca Fioretti Oppini così dopo Juve Bologna: le parole del noto commentatore dopo la vittoria della squadra di Spalletti nel posticipo domenicale. Il match tra Juventus e Bologna si è concluso con un netto 2-0 sul campo amico. La preziosa vittoria permette alla formazione guidata da Luciano Spalletti di rilanciarsi con enorme forza nelle zone nobili della classifica, allontanando le avversarie dirette e avvicinandosi con estrema decisione ai vertici. Un successo davvero fondamentale che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo della tifoseria e acceso il dibattito sui principali mezzi di comunicazione, dove svariati addetti ai lavori hanno desiderato esprimere il proprio giudizio sull’ottimo stato di forma del gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini applaude la Juve e si sbilancia: «Nulla è ancora scritto in questo finale di stagione se non per una cosa». Il commento

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