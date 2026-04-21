Il responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale ha commentato gli episodi più discussi durante la partita tra Roma e Atalanta, concentrandosi in particolare sul gol di Krstovic segnato al dodicesimo minuto. Open VAR ha esaminato attentamente le azioni più controverse, offrendo un’analisi dettagliata delle decisioni prese durante il match. La moviola ha fornito un quadro preciso sugli interventi arbitrali, con particolare attenzione agli episodi che hanno suscitato maggiore attenzione tra gli spettatori.

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© Calcionews24.com - Open VAR, l’analisi di Rocchi sugli episodi chiave di Roma Atalanta: ecco le sue dichiarazioni

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