Domani si tiene l’Open VAR per la partita tra Inter e Atalanta. In questa occasione, verranno esaminati alcuni episodi contestati durante il match, ma solo uno sarà ufficialmente confermato: il rigore su Davide Frattesi. La decisione finale chiarirà quali azioni sono state ritenute regolari o meno, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Inter Atalanta, c’è attesa in casa nerazzurra per la puntata di Open VAR di domani: verrà confermato solo il rigore su Davide Frattesi. Il caso arbitrale di San Siro è destinato a lasciare una scia di veleni ancora lunga. A due giorni dal pareggio contro l’Atalanta, che ha fissato il primato nerazzurro a 68 punti, emergono le prime indiscrezioni su quanto accadrà nella prossima puntata di Open Var. Come riportato da Repubblica, il designatore Rocchi si prepara ad ammettere parzialmente le ragioni dell’ Inter di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, l’ammissione di Open Var: attesa per domani. L’episodio chiave che verrà analizzato su DAZN riguarda il contatto tra Frattesi e Scalvini. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, attesa per Open VAR: verrà confermato solo uno degli episodi contestati! Ecco quale

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