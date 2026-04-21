Open day all' anagrafe della Sesta Porta | rilasciate oltre 120 carte d' intentità

Sabato 18 aprile, presso l'ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta in via Cesare Battisti, si è tenuto un Open Day promosso dal Comune di Pisa. Durante l'evento sono state rilasciate oltre 120 carte di identità ai cittadini che hanno partecipato. L'iniziativa ha visto un afflusso di persone interessate a completare pratiche e aggiornamenti anagrafici.

Si è svolto sabato 18 aprile l'Open Day dell'ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, promosso dal Comune di Pisa. L'apertura straordinaria, con orario continuato dalle 8.30 alle 19, ha consentito ai cittadini di accedere ai servizi attraverso sportelli dedicati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Servizi demografici: oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta PortaPisa, 21 aprile 2026 – Si è svolto sabato 18 aprile l’Open Day dell’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Open day all'anagrafe della Sesta Porta: rilasciate oltre 120 carte d'intentità; Open Day anagrafe: 120 carte d’identità rilasciate alla Sesta Porta; Servizi demografici, partecipazione all’Open Day della Sesta Porta; Open day anagrafe, 120 carte alla Sesta Porta. Servizi demografici: oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta PortaL’appuntamento promosso dal Comune, sabato 18 aprile, ha attratto molti utenti che hanno compilato le pratiche per la carta d’identità elettronica ... msn.com Sabato 5 aprile apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta PortaPisa, 1 aprile 2025 - Open Day all’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta per sabato 5 aprile (dalle 08.30 alle 12.00) dedicato ai servizi anagrafici e alla consegna delle tessere elettorali ai nuovi ... lanazione.it SERVIZI DEMOGRAFICI A PISA, MOLTI CITTADINI HANNO PARTECIPATO ALL'OPEN DAY A SESTA PORTA Si è svolto sabato 18 aprile l’Open Day dell’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, promosso dal Comune di Pisa. L’a - facebook.com facebook