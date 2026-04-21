Omicidio Vasto padre di Andrea Sciorilli confessa | L' ho ucciso io era violento accetta nascosta in un parcheggio - VIDEO

Dopo un lungo interrogatorio, il padre della vittima, un giurista di 52 anni, ha ammesso di aver ucciso il proprio figlio. La confessione è avvenuta in seguito a dichiarazioni sulla violenza del giovane. L’uomo ha raccontato di aver agito in un parcheggio, affermando di aver accettato quanto accaduto. La polizia ha diffuso un video relativo alla confessione, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Dopo un lungo interrogatorio il 52enne Antonio Sciorilli, padre della vittima, giurista e avvocato, ha confessato di aver commesso l'omicidio del figlio, che sarebbe stato il culmine di una lite degenerata per motivi lavorativi Svolta nel caso dell'omicidio di Vasto: il padre di Andrea Sciori.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Vasto, padre di Andrea Sciorilli confessa: "L'ho ucciso io, era violento, accetta nascosta in un parcheggio" - VIDEO Notizie correlate Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento; Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: L’ho ucciso io: mio figlio era un violento; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa; Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre. Omicidio Vasto: il padre di Andrea Sciorilli è in carcereÈ in carcere a Vasto il padre di Andrea Sciorilli: ha confessato di avere ucciso il figlio a colpi d'ascia. L'uomo alterna momenti di lucidità a sconforto ... rete8.it Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it Omicidio Vasto. Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d’accetta. Al momento del delitto in casa c’erano solo loro due: la madre era fuori. L’uomo ha indicato agli investigatori dove aveva nascosto l’arma. Continua su IlCentro.it --> Link nei com - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, 'il padre in carcere alterna momenti di lucidità a sconforto' #ANSA x.com