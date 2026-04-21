Prima del secondo funerale di Liliana Resinovich, il suo amico d’infanzia ha dichiarato che l’ipotesi del suicidio gli sembrava poco credibile. Covalero ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda, commentando pubblicamente la possibilità che la donna si fosse tolta la vita. La discussione si inserisce nel quadro delle indagini che cercano di chiarire le circostanze della morte della Resinovich.

Nel giorno del secondo funerale di Liliana Resinovich, le indagini sull’omicidio della donna di Trieste non si fermano. Poco prima della cerimonia, voluta dal fratello Sergio, ha parlato Fulvio Covalero, amico di infanzia di Liliana. Covalero ha ribadito di non aver mai creduto all’ipotesi del suicidio, ritenuta la pista principale nei primi mesi di indagini. A Trieste il secondo funerale di Liliana Resinovich L’amico Fulvio Covalero: “Giusto indagare per omicidio” La spilla indossata da amici e parenti al funerale di Liliana Resinovich A Trieste il secondo funerale di Liliana Resinovich Il funerale di Liliana Resinovich si è tenuto oggi, lunedì 21 aprile, nel cimitero Sant’Anna di Trieste.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, l'amico Fulvio Covalero prima del funerale: "L'ipotesi del suicidio era ridicola"

Liliana Resinovich la misteriosa lettera di Claudio Sterpin

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