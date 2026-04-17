Il secondo funerale di Liliana Resinovich e i dubbi dell’amico Fulvio | Troppe stranezze mi resta la rabbia

Il secondo funerale di Liliana Resinovich si terrà martedì alle 12:30 al cimitero Sant’Anna di Trieste, dopo che le spoglie sono state riportate da Milano. La famiglia ha annunciato il saluto finale, mentre un amico ha espresso dubbi riguardo a quanto accaduto, parlando di stranezze e di una forte sensazione di rabbia. Finora, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle circostanze della morte.

Trieste, 17 aprile 2026 - Non ci sarà al ‘secondo funerale’ di Liliana Resinovich, le spoglie sono tornate al cimitero Sant’Anna di Trieste da Milano e martedì alle 12:30 la famiglia – secondo quanto risulta fino a questo momento – le darà per l’ultimo saluto. Fulvio Covalero, amico di Lilly da quando erano ragazzi, prevede “telecamere e curiosi”. Tanto basta per decidere di non esserci. Nelle intenzioni di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, che ha chiesto e ottenuto di poter finalmente dare sepoltura ai resti della sorella, la cerimonia dovrà essere invece riservata. Trieste, nel bosco di Liliana Resinovich (atex.dam.standard.Video -...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il secondo funerale di Liliana Resinovich e i dubbi dell’amico Fulvio: “Troppe stranezze, mi resta la rabbia” Notizie correlate Leggi anche: Chi era Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich morto a Trieste: l'ultima promessa sul decesso dell'amica Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I resti di Liliana Resinovich tornano a Trieste, martedì i nuovi funerali; I resti di Liliana Resinovich martedì tornano a Trieste: attesa per la data del secondo funerale; Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non venga; Un nuovo funerale per Liliana Resinovich: Sergio si augura che Visintin non si presenti. Liliana Resinovich, diffusa la data del secondo funerale. Il fratello: Visintin? Spero che…Il funerale di Liliana Resinovich a Trieste si svolgerà in forma riservata. Scopri i dettagli della cerimonia e il contesto della scomparsa. bigodino.it Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non vengaSi terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022 ... fanpage.it Liliana Resinovich: La cerimonia funebre dopo il rientro della salma dall'obitorio di Milano è stata fissata per il 21 aprile alle 12:30 al cimitero di Sant'Anna di #Trieste. Sulla nuova lapide ci sarà come data della morte quella della scomparsa, il 14 dicembre 202 - facebook.com facebook Ultim'ora sul caso Liliana Resinovich: la difesa di Claudio Sterpin ha chiesto una consulenza sulle immagini delle telecamere che riprendono Liliana #Mattino5 x.com