Olimpiadi di Cybersecurity il Pascal di Cesena sugli scudi | medaglia d' oro per lo studente Alan Davide Bovo

Dal 17 al 19 aprile si è disputata a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity, un evento promosso dal Cybersecurity National Lab del Cini e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione. Durante la competizione, uno studente proveniente dal Pascoli di Cesena ha conquistato la medaglia d’oro, distinguendosi tra i partecipanti. La competizione ha coinvolto studenti di diverse regioni italiane, con prove pratiche e teoriche in ambito di sicurezza informatica.

Dal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo promosso dal Cybersecurity National Lab del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’Informatica) e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica, ed è pronto per la finale nazione di CybersecuritySi è tenuta venerdì 13 marzo all’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza – medaglia d’oro e menzioni d’onore per il Belluzzi Da Vinci; OliCyber, la sesta edizione delle Olimpiadi italiane di Cybersicurezza: quando e dove vedere la gara studentesca; Olimpiadi Italiane Cybersicurezza 2026: proclamati i vincitori; Labaro, studente del Pascal medaglia d’oro alle OliCyber 2026. Itt Pascal di Cesena, medaglia d’oro alle Olimpiadi di cybersecurityFelice il docente Matteo Lucchi, che ha accompagnato i ragazzi alla finale: Vedere il Pascal ai vertici nazionali è una grande soddisfazione e il merito è degli studenti e di tutti i professori che l ... corrierecesenate.it Cesena, l’Itt Pascal migliore squadra d’Italia alle Olimpiadi di CybersecurityDal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo ... corriereromagna.it Orgoglio a Teggiano! Rafael Andriuolo, studente del Polo Liceale "Pomponio Leto", conquista la Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Tra algoritmi complessi e sfide di crittografia, Rafael si è distinto come uno dei migliori talenti d'Itali facebook