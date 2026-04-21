Olimpiadi di Cybersecurity il Pascal di Cesena sugli scudi | medaglia d' oro per lo studente Alan Davide Bovo

Da cesenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 aprile si è disputata a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity, un evento promosso dal Cybersecurity National Lab del Cini e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione. Durante la competizione, uno studente proveniente dal Pascoli di Cesena ha conquistato la medaglia d’oro, distinguendosi tra i partecipanti. La competizione ha coinvolto studenti di diverse regioni italiane, con prove pratiche e teoriche in ambito di sicurezza informatica.

Dal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo promosso dal Cybersecurity National Lab del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’Informatica) e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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