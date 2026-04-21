Oh no Scena drammatica durante la corrida | succede tutto in un istante pubblico gelato

Durante la corrida del lunedì della Feria de Abril a Siviglia, uno dei toreri più noti del paese è rimasto gravemente ferito. La scena si è svolta in pochi istanti, con il pubblico rimasto senza parole e in silenzio. La corrida si è fermata immediatamente dopo l’incidente, mentre i soccorsi intervenivano sul posto. La giornata si è conclusa con un forte sussulto tra gli spettatori presenti alla Maestranza.

Paura vera alla Maestranza di Siviglia, dove Morante de la Puebla, tra i toreri più noti e seguiti di Spagna, è rimasto gravemente ferito durante la corrida del lunedì della Feria de Abril. L’incidente è avvenuto mentre affrontava il quarto toro del pomeriggio, in una serata che fino a quel momento sembrava destinata a raccontare tutt’altro copione davanti al pubblico della storica arena andalusa. Il silenzio è calato di colpo sugli spalti quando il matador è finito a terra faccia avanti, colpito in modo violentissimo dall’animale. Le immagini e i racconti arrivati da Siviglia descrivono attimi di enorme tensione, con spettatori e addetti ai lavori che hanno subito capito la gravità di quanto stava accadendo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Una donna abbraccia un toro durante una corrida: la scena è virale (la protesta anche)Durante una corrida, una donna è entrata improvvisamente nell’arena, dirigendosi con passo calmo verso il toro per cingerlo in un abbraccio. “Oddio, ma… Guardate Stefano De Martino, fa stringere il cuore”. Pubblico gelato davanti a quella scena ad Affari TuoiAffari Tuoi si conferma tra i programmi più seguiti della prima serata, con risultati di ascolti costanti e un’attenzione concentrata anche sulla... Contenuti e approfondimenti Si parla di: I 3 addii più commoventi e toccanti degli anime; Giuliana De Sio choc a Verissimo: Tentai il suicidio a 12 anni | Avevo bisogno di.