Officine fantasma nel novarese | la polizia stradale chiude tre attività totalmente abusive

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine della provincia di Novara hanno individuato e chiuso tre officine che operavano senza alcuna autorizzazione. Le attività, che si sono svolte in modo del tutto irregolare, sono state sequestrate e chiuse definitivamente. La polizia ha portato avanti controlli mirati per contrastare le attività abusive e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Tre attività completamente abusive, prive di qualsiasi titolo autorizzatorio, sono state individuate e chiuse nelle ultime settimane dalla polizia di Stato in provincia di Novara. Gli interventi, condotti dalla squadra di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale, rientrano in un piano.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Terra dei Fuochi: sequestrate officine abusive e attività fuorilegge tra Melito, Arzano e Sant’AntimoSequestrate officine abusive e attività irregolari in vari comuni dell'area metropolitana in attuazione della recente sentenza CEDU su indirizzi... Scampia, sequestrate due officine meccaniche abusive dalla Polizia MetropolitanaContinuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine abusive.