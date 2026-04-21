Nuovo vertice sul lavoro nel decreto attenzione ai più esposti al caro vita

Oggi si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi per discutere delle misure contenute nel decreto lavoro, con particolare attenzione alle persone più colpite dall’aumento dei prezzi. La riunione si è svolta in vista della discussione che porterà all’approvazione del provvedimento in programma prima del Primo Maggio. La riunione ha coinvolto rappresentanti del governo e delle parti sociali, senza annunci su eventuali decisioni finali.

Nuova riunione a Palazzo Chigi per definire il decreto lavoro da approvare in vista del Primo Maggio. Di rientro dal Salone del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, ha convocato i ministri competenti per finalizzare un provvedimento volto a rispondere alle esigenze di lavoratori e imprese. L’intervento assume carattere di urgenza alla luce del contesto internazionale, che sottopone il mercato del lavoro a forti pressioni, richiedendo un’azione preventiva e strutturale. L’obiettivo è l’adozione di un pacchetto organico di misure a sostegno delle categorie più esposte al caro vita, con interventi volti a garantire una retribuzione equa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nuovo vertice sul lavoro, nel decreto attenzione ai più esposti al caro vita Notizie correlate Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»All’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta... Taglio delle accise, proroga nel nuovo decreto carburanti: Governo al lavoro sugli aumentiIl Consiglio dei ministri punta a riunirsi venerdì 3 aprile per discutere di elementi urgenti del Paese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Visita di presentazione del nuovo Comandante Polizia Locale di Pavia; Trump attacca Meloni, Usa-Iran verso nuovi colloqui. Il piano dell'Europa per Hormuz; Apple, cambio al vertice: Tim Cook lascia a settembre, John Ternus sarà il nuovo CEO; Cambio al vertice dei volontariato della Protezione Civile provinciale: Fontana al posto di Speziale. Decreto Primo maggio, nuovo vertice a palazzo Chigi: Misure per i più esposti al carovitaAll’incontro hanno partecipato i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i ministri Marina Calderone, Giancarlo Giorgetti e Tommaso Foti, il sottosegretario con delega al ... repubblica.it Lupiae Servizi, protesta e trattativa: martedì nuovo vertice tra lavoratori e amministrazione per cercare l’accordoLECCE - Una protesta per farsi ascoltare, ma anche per riaprire un canale di confronto che da tempo i lavoratori chiedono senza ottenere risposte. Davanti a ... corrieresalentino.it Decreto Primo maggio, nuovo vertice a palazzo Chigi: “Misure per i più esposti al carovita” x.com Granarolo, cambio al vertice: Fabbrino nuovo presidente, Calzolari lascia dopo 17 anni facebook