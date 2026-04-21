Nozza | la sfida del pistarolo tra verità e verità di Piazza Fontana

Nel 1966, l’ingresso di Nozza come inviato per un quotidiano milanese segna l’inizio della sua carriera nel giornalismo. La sua attenzione si concentra su eventi di cronaca e sport, offrendo ai lettori notizie aggiornate e approfondimenti. Tra le sue inchieste più note, si trova la copertura di fatti di cronaca nera e di eventi sportivi di rilievo che si sono svolti nella città.

Nel 1966, l’inizio della carriera di Nozza come inviato per il quotidiano milanese segna un punto di svolta nella cronaca e nello sport del periodo. Il giornalista si distinse fin da subito per la gestione dei fatti legati a Piazza Fontana, rifiutando le ricostruzioni che puntavano la responsabilità sugli anarchici. L’identità del pistarolo tra etica e pregiudizi. Le scelte investigative di Nozza portarono alla nascita di un soprannome che inizialmente aveva una connotazione dispregiativa: pistard. Con il passare del tempo, quella stessa dedizione alle piste investigative alternative gli valse la definizione di pistarolo. La sua linea non subì deviazioni nemmeno nei momenti di massima pressione sociale, come dimostrato dalla decisione di non sottoscrivere l’appello contro Calabresi dopo la fine delle vicende legate a Pinelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nozza: la sfida del pistarolo tra verità e verità di Piazza Fontana Notizie correlate Leggi anche: Vibonese al bivio: tra l’incubo del crac societario e la sfida verità con la Nissa Tutta la verità sulla figlia segreta di Massimo Ranieri: lei sapeva da sempre la verità, ma è stata riconosciuta a 24 anniDall’infanzia segnata da una verità conosciuta ma non ufficializzata fino al riconoscimento tardivo: emerge il racconto della figlia di Massimo...