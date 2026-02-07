Vibonese al bivio | tra l’incubo del crac societario e la sfida verità con la Nissa

La Vibonese si trova a un passo dal fallimento. La società è in crisi e rischia di sparire, cancellando anni di storia calcistica. Nel frattempo, la squadra è ridotta all’osso e domenica sarà costretta ad affrontare una trasferta difficile contro la Nissa, nella ventitreesima giornata di Serie D.

La Vibonese è sull'orlo del baratro. Una crisi societaria senza precedenti minaccia di cancellare una storia calcistica radicata nel cuore del Vibonese, mentre la squadra, ridotta all'osso, si prepara ad affrontare una delle sfide più ardue del campionato: la trasferta contro la Nissa nel ventitreesimo turno del girone I di Serie D. Il futuro del club, appeso a un filo, si deciderà a breve, con lo spettro del fallimento che incombe sulla città e sui tifosi. La situazione precipita in una settimana di profondo sconvolgimento. Il silenzio assordante della proprietà, in seguito alle dimissioni di Ferdinando Cammarata, ha lasciato un vuoto di potere che paralizza ogni decisione.

