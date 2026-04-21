Non va in onda Belve salta l’intervista già registrata con la famosa | il motivo

Un’intervista registrata con una nota protagonista non andrà in onda durante la prossima puntata di Belve. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi ufficiali e rappresenta un'interruzione nel consueto palinsesto dello show, che spesso si distingue per le interviste esclusive e le discussioni sui temi di attualità. La scelta ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori dettagli.

Il ritorno di Belve continua a far discutere non soltanto per le interviste che arrivano in onda, ma anche per quelle che rischiano di fermarsi prima del debutto televisivo. Attorno al programma di Francesca Fagnani, infatti, si sta riaccendendo un meccanismo che il pubblico conosce bene: quello delle conversazioni registrate, attese, commentate e poi improvvisamente sparite dal radar. Ed è proprio questo clima di curiosità e sospetto ad accompagnare una delle voci più insistenti delle ultime ore. Nelle indiscrezioni circolate alla vigilia della puntata di oggi, martedì 21 aprile 2026, si parla di un nuovo possibile “caso Pettinelli”, espressione che riporta immediatamente a ciò che avvenne nella passata edizione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Francesco Chiofalo a Belve: «Ho perso il conto degli interventi chirurgici che ho fatto» Notizie correlate Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: “Non andrà in onda per scelta editoriale”Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell'incontro di Fagnani a Brignone. Belve, salta la prima intervista. Di chi si tratta e il motivo: spunta l’indiscrezioneBelve, salta l’intervista di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi: spunta l’indiscrezione Il ritorno di Francesca Fagnani alla guida di Belve non è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Belve, oggi la terza puntata: ospiti, orari e anticipazioni; Francesco Chiofalo a Belve, l'influencer senza filtri e segreti: Non mi ricordo quante interventi chirurgici ho fatto; Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismo; Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni. Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: Non andrà in onda per scelta editorialeFanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell’incontro di Fagnani a Brignone. L’intervista della sciatrice a Belve non avrebbe soddisfatto le parti: È stata particolarmente noiosa. fanpage.it Belve, salta l’intervista a Federica Brignone: cosa è successo davvero dietro le quinteL intervista a Federica Brignone a Belve non andrà in onda dopo la registrazione per una scelta editoriale condivisa. cinemaserietv.it LIBERATORIA FIRMATA ci vediamo questa sera a Belve ore 21:20 su Rai 2 con @francescafagnan #Belve x.com L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve questa sera in onda su Rai 2 facebook