Non saranno risarciti! Emergenza carburante la decisione che devasta le vacanze degli italiani

Un'estate che si preannuncia tra le più turistiche in Europa sta affrontando un problema legato alla scarsità di carburante. La decisione di non prevedere risarcimenti per i passeggeri coinvolti sta determinando disagi e rinvii nei piani di viaggio. La situazione si presenta come un ostacolo inatteso per chi aveva programmato le proprie vacanze, mentre le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza senza prevedere compensazioni per gli utenti.

Un’estate che si annuncia da record per il turismo europeo potrebbe nascondere un’insidia poco nota ai passeggeri. Tra possibili criticità operative e scenari straordinari, emergono regole precise che cambiano radicalmente i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazioni. Se questa estate i voli dovessero rimanere a terra per una grave carenza di carburante, i passeggeri non avrebbero diritto al risarcimento. Lo ha ricordato il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas durante una conferenza stampa successiva al vertice con i ministri dei 27 Paesi Ue, richiamando la normativa europea che disciplina la tutela dei passeggeri. In situazioni considerate eccezionali, come l’impossibilità di rifornire gli aerei, le compagnie non sono tenute a riconoscere un indennizzo economico aggiuntivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti, i piani di emergenza e come "salvare" le vacanze estiveLa guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba... Emergenza carburante, tagliate le forniture in quattro aeroporti italianiSono scattate, all'aeroporto di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli.