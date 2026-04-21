Noberasco chiude lo stabilimento di Verdellino | proclamato lo stato di agitazione

La Noberasco ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Verdellino, prevista per il 30 aprile. L’azienda, che produce snack di frutta secca per la grande distribuzione e i distributori automatici, ha inoltre proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. La decisione riguarda la sospensione temporanea delle attività nello stabilimento situato in questa località. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore.

La Noberasco, azienda specializzata nella produzione di snack di frutta secca per la GDO e i distributori automatici, ha confermato la chiusura dello stabilimento di Verdellino per il prossimo 30 aprile. La produzione sarà trasferita nel sito principale in provincia di Savona, coinvolgendo 12 lavoratori: 5 dipendenti diretti e 7 somministrati, molti dei quali impiegati nel sito da oltre quattro anni. Ai lavoratori diretti è stato prospettato il trasferimento o un’indennità di una mensilità e mezza per il licenziamento, mentre per i somministrati non è stata avanzata alcuna proposta economica. A seguito del confronto, l’assemblea dei lavoratori ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Leggi anche: Asam Aprilia, proclamato lo stato di agitazione