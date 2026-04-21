Noberasco chiude lo stabilimento di Verdellino | proclamato lo stato di agitazione

Da bergamonews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Noberasco ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Verdellino, prevista per il 30 aprile. L’azienda, che produce snack di frutta secca per la grande distribuzione e i distributori automatici, ha inoltre proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. La decisione riguarda la sospensione temporanea delle attività nello stabilimento situato in questa località. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore.

La Noberasco, azienda specializzata nella produzione di snack di frutta secca per la GDO e i distributori automatici, ha confermato la chiusura dello stabilimento di Verdellino per il prossimo 30 aprile. La produzione sarà trasferita nel sito principale in provincia di Savona, coinvolgendo 12 lavoratori: 5 dipendenti diretti e 7 somministrati, molti dei quali impiegati nel sito da oltre quattro anni. Ai lavoratori diretti è stato prospettato il trasferimento o un’indennità di una mensilità e mezza per il licenziamento, mentre per i somministrati non è stata avanzata alcuna proposta economica. A seguito del confronto, l’assemblea dei lavoratori ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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