No Kings Italy il corteo a Roma contro i re e le loro guerre | Gli organizzatori | Siamo 300mila

A Roma, alle 14, è partito da piazza della Repubblica un corteo organizzato da No Kings Italy, che ha raccolto circa 300.000 partecipanti secondo gli organizzatori. La manifestazione si è concentrata su temi legati alle guerre e ai sovrani, con un grande afflusso di persone che hanno raggiunto il centro cittadino. Oltre mille persone si sono unite alla mobilitazione, che si è protratta per diverse ore lungo le vie della capitale.

Oltre venticinquemila persone secondo le prime stime non ufficiali. Fino a trecentomila secondo gli organizzatori. Numeri comunque oltre le aspettative quelli che si sono registrati al corteo "No Kings Italy" che ha invaso nelle ultime ore le strade di Roma., Una mobilitazione "contro i re e loro guerre" che si è svolta in contemporanea anche in altri Paesi come Stati Uniti e Inghilterra e che è stata presentata dagli organizzatori come "una grande marcia popolare" per dire "no all'autoritarismo, alla guerra, al riarmo, al genocidio e no alla repressione"., Il corteo, a cui hanno aderito oltre 700 tra collettivi, associazioni e realtà...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - No Kings Italy, il corteo a Roma "contro i re e le loro guerre" | Gli organizzatori: "Siamo 300mila" Notizie correlate A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Gli organizzatori: "Siamo 300mila"AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, spunta il modello Ice: nuove armi non letali per le forze dell’ordine; No Kings giovedì in piazza a Montecitorio: Questa volta possiamo fermarli; Donne contro la guerra, No Kings e No Queen dell’aprile 1915; I No kings ad Anagni contro la riconversione bellica dell'ex Winchester: Non diventeremo l'arsenale delle loro guerre. No Kings a Roma: Blocchiamo tutto. Allerta anarchici e pro AskatasunaGià molti partecipanti in piazza della Repubblica, a Roma, da dove partirà il corteo No Kings Italia, manifestazione internazionale ... iltempo.it No Kings Italia, a Roma il corteo contro la guerraUna grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla , una mobilitazione globale che si svolge in contemporanea in altri Paesi, contro i re e le loro guerre . È stato il giorno del corte ... tg24.sky.it È il tuo momento! Questa estate potrai finalmente scendere in campo con la Kings League Italy. SUMMER CAMP UFFICIALE aperto a bambini e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni dal 15 Giugno 2026 presso la Fonzies Arena Ti aspettiamo con allename facebook Ora, a Roma, il corteo No Kings Italy contro i RE e le loro GUERRE. Ora e sempre: Resistenza. x.com