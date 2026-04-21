Nissoria interrogazione sul sindaco | dubbi sullo stipendio pubblico

A Nissoria, tre consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione riguardante la gestione delle risorse pubbliche e la trasparenza dell’amministrazione. Al centro dell’attenzione ci sono i dettagli relativi allo stipendio del sindaco e le modalità di gestione delle finanze comunali. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche sulle pratiche amministrative adottate dall’attuale gestione locale.

A Nissoria, la gestione delle risorse pubbliche e la trasparenza amministrativa sono finite sotto la lente d’ingrandimento di tre consiglieri comunali. L’interrogazione formale, presentata questo martedì 21 aprile 2026, punta direttamente al sindaco Rosario Colianni, chiedendo verifiche rigorose sulla corretta liquidazione della sua indennità di funzione. La questione sollevata dai consiglieri Salvatore Buscemi, Francesca Castellana e Armando Glorioso ruota attorno a un nodo normativo preciso: l’applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 2672000. Secondo le regole vigenti, i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto un periodo di aspettativa non retribuita dovrebbero percepire solo la metà dell’indennità prevista per gli amministratori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nissoria, interrogazione sul sindaco: dubbi sullo stipendio pubblico Notizie correlate Interrogazione sul business plan: "Piscina, il sindaco spieghi i tempi, i costi e la gestione"Tempi, costi e gestione futura della piscina geotermica in località Aiole finiscono al centro del dibattito politico. Nissoria paralizzata: crisi di giunta e scontro sul quorum in aulaIl Comune di Nissoria è attualmente teatro di un violento scontro istituzionale tra la presidenza del Consiglio e la segreteria generale, a seguito...