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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia multicolore e suola a sfera: l’impatto visivo e tattile. L’estetica delle Nike Air Max DN NRG IB7025 001 si gioca su un gioco di contrasti cromatici molto marcato, che rompe con la tradizione delle sneaker monocromatiche. L’upper è realizzato in tessuto mesh, una scelta che definisce la texture della calzatura. Il motivo decorativo presenta una serie di macchie colorate che integrano tonalità di rosso e giallo su base nera, creando un pattern dinamico che cattura immediatamente lo sguardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nike Air Max DN NRG Nero: Comfort, Design e Calzata

NIKE AIR MAX DN ROAM

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