A Nibbiano, un piccolo comune con circa 400 abitanti, la squadra locale ha raggiunto per la prima volta in 99 anni di storia la promozione in Serie D, il massimo livello tra i dilettanti. La vittoria è frutto di un percorso condiviso che coinvolge tutta la comunità, dal presidente che è anche imprenditore ai giocatori, alcuni dei quali svolgono altre professioni durante la settimana.

La squadra di un paesino con 400 abitanti ha conquistato un’incredibile promozione in Serie D. Il piccolo Nibbiano ha compiuto l’impresa: è la prima volta in 99 anni di storia che il club raggiunge il livello più alto tra i dilettanti. Il merito è di un presidente ex giocatore, del mister che lavora come operaio, di un bomber-magazziniere e pure dell’ex Juve che si allenava con Cristiano Ronaldo. Ma partiamo dall’inizio. Nell’Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza, si festeggia da una settimana: tra ritrovi al bar per brindare, sigari e una curiosa maschera di. Tony Pitony. La squadra guidata da Luca Rastelli ha vinto il campionato con tre giornate d’anticipo superando 1-0 il Carmagnola.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nibbiano, l’impresa degli impossibili: 400 abitanti e una squadra promossa in Serie D

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