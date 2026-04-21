Nella variante al Pgt della giunta Pilotto c' è puzza di esproprio proletario

Una nuova versione del piano urbanistico generale ha sollevato proteste tra i comitati e gli ambientalisti, che accusano la giunta di non aver rispettato l’impegno di ridurre al minimo il consumo di suolo. La modifica proposta, approvata recentemente, non soddisfa le aspettative di chi desiderava un’attenzione maggiore alla tutela ambientale e al rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale. La discussione si concentra sulla possibile perdita di terreni destinati a usi agricoli e sulla mancanza di misure alternative.

La variante al Pgt non solo con convince i comitati e gli ambientalisti che sempre denunciano la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto di non aver mantenuto quella promessa, fatta in campagna elettorale, di “Zero consumo di suolo”. Il documento – che a breve verrà discusso anche in consiglio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità VasNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SIT integrato per la pianificazione comunale; Pgt, nella variante spunta un’area commerciale Blitz della giunta uscente; Adottata la variante generale del Piano di governo del territorio: diminuzione del consumo di suolo del 30,08 per cento; Casei Gerola: ecco le priorità del Pgt. Nella variante al Pgt della giunta Pilotto c'è puzza di esproprio proletarioLo dichiara Forza Italia che solleva molte perplessità sulla variante al Pgt che sarà portata presto in consiglio comunale ... monzatoday.it Monza, la decisione sulla variante PGT: ecco cosa prevede il nuovo piano urbanisticoLa Giunta approva la variante al PGT Monza: riduzione del consumo di suolo, più servizi, casa accessibile e nuovi progetti urbani ... monza-news.it AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). - facebook.com facebook