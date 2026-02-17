Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio Pgt e assoggettabilità Vas

Il Comune di Novate Milanese ha deciso di avviare una variante parziale al Piano di Governo del Territorio, a causa di nuove esigenze di sviluppo urbano. La Giunta ha approvato questa scelta con una delibera del 10 febbraio 2026, identificata con il numero 25. La modifica riguarda alcune norme tecniche di attuazione del piano delle regole, che influenzeranno le future aree di espansione. Inoltre, si procederà alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per valutare l’impatto ambientale delle modifiche proposte.

